Совбез ООН осуждает решение Путина по Украине. Небензя спокоен как скала

Соединённые Штаты и другие члены Совета Безопасности ООН обвинили президента России Владимира Путина в нападении на Украину.

Экстренное заседание Совбеза ООН, созванное по просьбе Украины, проходит в Нью-Йорке.

"В то самое время, когда мы собрались в совете в поисках мира, Путин выступил с посланием, в котором фактически объявил войну, продемонстрировав полное презрение к ответственности этого Совета. Это серьёзная чрезвычайная ситуация", — заявила посол США Линда Томас-Гринфилд.

Посол Великобритании в ООН Барбара Вудворд назвала действия России по Украине "неспровоцированными и неоправданными".

Посол Франции в ООН Николя де Ривьер заявил:

"Это решение, объявленное в тот самый момент, когда Совет заседал, показывает презрение, которое Россия испытывает к международному праву и к Организации Объединённых Наций". "Мы считаем, что дверь к мирному решению украинского вопроса не закрыта полностью и не должна быть закрыта", — заявил посол Китая в ООН Чжан Цзюнь.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назвал решение российского президента "самым печальным моментом" за более чем пять лет его работы:

"Президент Путин, во имя человечества верните свои войска в Россию, — обратился он с призывом к Москве. — Этот конфликт должен прекратиться сейчас".

Посол России в ООН Василий Небензя, объясняя решение Кремля, напомнил членам Совета безопасности статью 51 Устава ООН, которая прописывает индивидуальную или коллективную самооборону государств от вооружённого нападения.

"Мы агрессивны не против украинского народа, а против хунты, которая находится у власти в Киеве", — заключил своё выступление Небензя.