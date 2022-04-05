Президент Южной Осетии Бибилов: республике пора вернуться в состав РФ

Южная Осетия намерена взять пример с Крыма и вернуться домой — в состав Российской Федерации. Об этом заявил глава республики Анатолий Бибилов.

По его словам, консультации с Москвой по поводу проведения референдума продолжаются. Он также подчеркнул: Южная Осетия уже неоднократно пыталась стать частью РФ.

Как отметил президент, осетины и другие народы, проживающие на территории республики, всегда считали Россию своей исторической родиной.

"Здесь я абсолютно никакой разницы не вижу с Крымом. Крым возвратился домой, и сегодня, я думаю, настало время, чтобы Южная Осетия тоже возвратилась домой", — сказал Бибилов в беседе с РИА Новости.

30 марта власти Южной Осетии объявили о своём желании в будущем войти в состав РФ. Бибилов сообщал, что объединение с Россией является его стратегической целью и мечтой народа.