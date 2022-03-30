Белковский оценил перспективы вхождения Южной Осетии в состав РФ

Политтехнолог Станислав Белковский прокомментировал стремление Южной Осетии стать одной из республик Российской Федерации.

Белковский назвал возможное воссоединение осетинского народа с РФ историческим.

"А куда деваться? В нынешней ситуации стало понятно, что специальная военная операция (СВО) Грузии в Южной Осетии на этот раз может оказаться вполне успешной. Конечно, пока Б. Г. Иванишвили остаётся фактическим правителем Грузии, ничего такого не случится. А вскоре потом? Никто не поручится", — написал публицист в своём Telegram-канале.

Политтехнолог отреагировал на реплику Ксении Собчак, которая в своём Telegram-канале задалась вопросом, нет ли у Абхазии каких-либо заявлений по этому поводу.

"А вот Абхазия едва ли захочет стать регионом РФ. Слишком долго и яростно боролись за независимость. Впрочем, посмотрим", — выразил свою точку зрения политтехнолог.

Ранее президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что республика намерена "в ближайшее время" подготовиться к вступлению в состав России. Он назвал данное решение стратегической целью, связанной с чаяниями народа.