Власти Южной Осетии объявили желании республики в ближайшем будущем войти в состав России.
Ранее президент Южной Осетии Анатолий Бибилов сообщил, что солдаты республики выехали в ЛДНР, чтобы принять участие в спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.
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Телеведущий Fox News Стив Хилтон рассказал об основных ошибках лидера Штатов Джо Байдена. По словам журналиста, этот президент выделился среди предшественников провалом в международной политике.
Телеведущий Fox News Стив Хилтон рассказал об основных ошибках лидера Штатов Джо Байдена. По словам журналиста, этот президент выделился среди предшественников провалом в международной политике.