Южная Осетия объявила о желании войти в состав России

Власти Южной Осетии объявили желании республики в ближайшем будущем войти в состав России.

Ранее президент Южной Осетии Анатолий Бибилов сообщил, что солдаты республики выехали в ЛДНР, чтобы принять участие в спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.

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