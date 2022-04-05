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Автор Екатерина Широкова

Кулеба: Украина должна "отвоевать мир" на поле боя

Мир

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Незалежная должна отвоевать мир на поле боя. По его словам, дипломатия не является приоритетом Киева в контексте российской спецоперации.

Кроме того, глава МИД подчеркнул, что "после событий в Буче", страны Запада обязаны поставить Киеву ещё больше оружия и обеспечить Незалежную всем необходимым.

"Должен признать, что дипломатия в этих условиях не является центральной опорой мирного урегулирования, мирного процесса. Мы должны завоевать мир на поле боя", — цитирует заявление Кулебы для иностранных СМИ ТАСС.

Ранее Pravda. Ru писала о том, что вовремя своего визита в Польшу, глава украинского МИД призвал лидеров ЕС отправить в Незалежную "миротворцев" НАТО. По его словам, это позволило бы заставить Россию "заплатить за всё, что она сделала".

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
россия украина дмитрий кулеба
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