Кулеба в Польше обсудил возможность отправки на Украину миротворцев НАТО

Во время своего визита в Польшу глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обсудил отправку на помощь киевскому режиму вооружённых миротворцев.

Некоторое время назад Варшава предложила отправить на Украину миротворцев НАТО. Инициатива, по словам Кулебы, и стала одной из причин официального визита украинской делегации в Польшу.

"Я приехал в Польшу, чтобы подробно поговорить с [вице-премьером Польши] Качиньским об этой инициативе, чтобы лучше понять, откуда взялась эта идея, как ее можно реализовать", — пояснил министр.

В ходе "вполне конструктивного разговора" с Качиньским глава украинского внешнеполитического ведомства обсуждал разные пути решения конфликта. Отдельно Кулеба отметил, что те инициативы или предложения, которые могут заморозить конфликт в его нынешних рамках, даже не рассматриваются.

"Нам нужны варианты, которые позволят оттолкнуть Россию и заставить Россию заплатить за то, что она сделала с Украиной", — сказал глава МИД.

По словам Дмитрия Кулебы, инициатива о миротворцах рассматривается всерьёз, но результаты польских переговоров стоит обсудить с президентом Зеленским.