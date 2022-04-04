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Автор Светлана Нерадовская

Польша предложила запретить россиянам шенгенские визы

Мир

По мнению премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, выдачу шенгенских виз российским гражданам следует прекратить. Исключение может быть сделано, по его словам, только для гуманитарных виз.

Польша предложила запретить россиянам шенгенские визы

"Должны быть наложены решительные санкции на российское общество. Запрет выдачи россиянам виз, кроме гуманитарных", — заявил Моравецкий в ходе пресс-конференции, которая прошла в Варшаве 4 апреля.

Согласно предложению Моравецкого, выдача виз возможна лишь для тех россиян, которые намереваются уехать из России.

24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина была начата российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР. Согласно заявлению Минобороны РФ, российскими войсками на момент 25 марта были решены основные задачи, поставленные к выполнению на первом этапе спецоперации — военный потенциал Украины оказался значительно снижен.

 

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
Темы польша матеуш моравецкий
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