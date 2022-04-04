Премьер Польши: Германия — главная страна, тормозящая введение санкций против РФ

Германия стала главным государством, тормозящим введение решительных антироссийских санкций. Об этом заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

На пресс-конференции в Варшаве, отвечая на вопрос о действиях венгерского премьера Виктора Орбана, политик из Польши подчеркнул: Венгрия не тормозит санкции. По его словам, это делают лишь большие страны, которые опасаются негативных последствий для экономики.

"Германия — главный блокировщик очень решительных санкций", — сказал Моравецкий.

Он призвал руководителей богатейших стран Западной Европы не бояться принимать решительные меры против России.

Ранее Моравецкий сообщал, что принятые антироссийские санкции продемонстрировали всему миру свою неэффективность. Политик порекомендовал главам западных государств посмотреть на текущий курс рубля, чтобы убедиться в том, что ограничения не сработали. Как уточнил премьер-министр Польши, национальная валюта РФ быстро отыграла своё падение.