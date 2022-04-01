Франция намерена покупать российский газ за евро, которые переведут в рубли

Глава Министерства экологического перехода Франции Барбара Помпили сообщила, что корпорации страны способны покупать российский газ за евро через банки, которые потом переведут иностранную денежную единицу в отечественную валюту.

"Компании смогут продолжать платить в евро банкам, которые сами должны будут конвертировать евро в рубли", — заявила политик во время слушаний Национального собрания.

В качестве примера банка, который станет переводить евро в рубли, министр привела Газпромбанк.

Ранее польский вице-премьер Ярослав Качиньский раскритиковал решение властей России поставлять голубое топливо в страны Евросоюза за рубли. По словам политика, таким образом Москва пытается установить политическое и психологическое доминирование.