Путин подписал указ о переводе расчётов за газ в рубли

Президент России Владимир Путин подписал указ о переводе расчётов за поставки газа недружественным странам в рубли. Такие государства должны будут открыть счета в российских банках.

"Действующие контракты на покупку российского газа будут остановлены при отказе от оплаты в рублях", — заявил глава государства.

В конце марта Путин поручил Центробанку и правительству РФ перевести оплату за поставки российского газа в недружественные страны в рубли. США и Евросоюз фактически объявили дефолт по своим обязательствам перед Россией, и теперь всем в мире понятно, что обязательства в долларах и евро ненадёжны, отметил тогда президент РФ и подчеркнул, что Москва не будет отказываться от обязательств перед клиентами и продолжит исполнять ранее заключённые газовые контракты.

Ранее министр экономики Германии Роберт Хабек проинформировал российскую сторону об отказе стран G7 оплачивать поставки российского топлива в рублях. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз не намерен оплачивать российский газ рублями.