В Польше назвали продажу газа за рубли экономически бессмысленной

Вице-премьер Польши Ярослав Качиньский уверен, что идея РФ продавать газ в Европу за рубли даёт России лишь психологическое и политическое превосходство.

Представитель Польши не увидел особой выгоды России в том, что она стремится реализовывать энергоносители в рублях. С точки зрения экономики такое решение Качинский считает бессмысленным.

"С экономической точки зрения российские предложения не имеют большого значения. И так и так в конечном счете (деньги) должны быть обменяны, если, конечно, продается нефть и газ — ископаемые, которыми Россия располагает, а также зерно", — выразил своё мнение Качиньский в эфире Польского радио.

Он объяснил, что Россия стремится не к экономическому, а политическому превосходству.

"Тут речь идет, скорее, о получении превосходства психологического и политического", — добавил он.

Ранее лидер Франции Эммануэль Макрон заявил в телефонном разговоре с Владимиром Путиным, что считает невозможной оплату за газ в рублях.