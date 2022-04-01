На рынке газа вступают в силу новые правила игры: Россия торгует за рубли

Сегодня, 1 апреля, меняются правила игры на рынке поставок российского газа. Отныне, согласно подписанного президентом России указа об особом порядке расчёта за голубое топливо для покупателей из стран, которые ввели санкции против России, они теперь обязаны платить в рублях.

Что это значит для тех, кто газ у России покупает, проанализировал RT.

Какие страны пострадали?

“Недружественными странами” Россия назвала те, которые ввели санкции, призванные нанести ущерб нашей экономике, и заморозили валютные резервы РФ:

США, Великобритания, Канада, Австралия, Япония, Тайвань, Южная Корея, Швейцария, большинство стран Евросоюза и ряд присоединившихся к ним стран.

Должны ли иностранные компании покупать рубли?

Не обязательно. Процедура не так сложна, как может показаться:

покупатели газа могут открыть счет в уполномоченном российском банке – Газпромбанке, - который уже является одним из основных финансовых институтов, через который осуществляются платежи за российский газ;

затем перечислять оплату газа на этот счет (в полном соответствии с условиями договора и в выбранной им валюте), который банк сам продаст на бирже за рубли, зачислит на рублевый счет покупателя и перечислит средства поставщику газа.

То есть, новые правила не предполагают постоянного изменения валюты платежа, а лишь вводят новый порядок расчетов, чтобы платеж мог в любом случае дойти до российского поставщика.

Что произойдет, если страны откажутся от перехода на другие способы оплаты?

Их газовые контракты могут быть аннулированы, говорит президент России:

“Если недружественные страны не будут платить в рублях с 1 апреля, мы будем считать это дефолтом по газовым контрактам, и в этом случае существующие контракты будут расторгнуты”.