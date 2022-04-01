Сегодня, 1 апреля, меняются правила игры на рынке поставок российского газа. Отныне, согласно подписанного президентом России указа об особом порядке расчёта за голубое топливо для покупателей из стран, которые ввели санкции против России, они теперь обязаны платить в рублях.
Что это значит для тех, кто газ у России покупает, проанализировал RT.
“Недружественными странами” Россия назвала те, которые ввели санкции, призванные нанести ущерб нашей экономике, и заморозили валютные резервы РФ:
Не обязательно. Процедура не так сложна, как может показаться:
То есть, новые правила не предполагают постоянного изменения валюты платежа, а лишь вводят новый порядок расчетов, чтобы платеж мог в любом случае дойти до российского поставщика.
Их газовые контракты могут быть аннулированы, говорит президент России:
“Если недружественные страны не будут платить в рублях с 1 апреля, мы будем считать это дефолтом по газовым контрактам, и в этом случае существующие контракты будут расторгнуты”.
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