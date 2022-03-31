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Автор Ольга Лебедева

Экономист Хазин: газ за рубли Запад переживёт, а вот нефть его добьёт совсем

Экономика

Финансовый аналитик Михаил Хазин считает, что расчёты с Западом за газ в рублях — это не самый мощный удар, который Москва способна нанести в начатой против неё экономической войне.

Экономист Хазин: газ за рубли Запад переживёт, а вот нефть его добьёт совсем

Решение о переводе оплаты за экспорт голубого топлива в национальную валюту принималось Кремлём в ответ на демонстрацию контрагентами избирательности исполнения своих финансовых обязательств. То есть Россию фактически подтолкнули к тому, чтобы начать играть по собственным правилам.

Хазин подчеркивает, что США, стремясь посильнее и побольнее ударить Россию, фактически предопределили судьбу доллара, ускорили его дефолт.

И если перевод расчетов по газовым контрактам в рубли американская валюта — пусть и с трудом — переживёт, то настоящим кошмаром для Запада станет момент, когда Москва откроет свою нефтяную биржу и начнет торговать за рубли ещё и чёрным золотом.

"И тогда, если вдруг выяснится, что цена в рублях меньше долларовой, тот, кто запрещает менять доллары за рубли, создаст проблемы своим компаниям. И все начнет рассыпаться мгновенно. Именно этого американцы и боятся", — уверен аналитик.

Напомним, ранее Хазин предложил элегантный способ провернуть национализацию активов "сбежавших из России" западных компаний. Об этом подробнее — здесь.

К слову, подтверждением выводов российского экономиста может, наверное, служить тот факт, что США начали впрок запасаться российской нефтью, в разы увеличив её закупку, наплевав на запрет Байдена.

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева
Темы газ нефть михаил хазин
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Экономист Хазин: газ за рубли Запад переживёт, а вот нефть его добьёт совсем
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