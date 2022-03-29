Еврокомиссия отказалась платить за российский газ в рублях вслед за G7

Еврокомиссия не считает возможным оплачивать импорт газа из России в рублях. Об этом сообщил еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон в своём аккаунте Twitter.

"Министры энергетики "Большой семерки" и Еврокомиссия отклонили требование (президента РФ Владимира) Путина о том, что поставки газа должны оплачиваться в рублях. Поэтому партнеры по G7 согласились призвать компании, базирующиеся в их странах, не соглашаться на такие требования", — написал Симсон.

Ранее по распоряжению президента РФ Владимира Путина оплата за поставки российского газа в недружественные страны была переведена в рублёвые расчёты. При этом, несмотря на антироссийские санкции, объёмы газа, который РФ поставляет за границу, и стоимость топлива останется прежней, той, которая была зафиксирована в подписанных ранее соглашениях.

28 марта немецкий министр экономики Роберт Хабек проинформировал российскую сторону об отказе стран G7 оплачивать поставки российского топлива в рублях.