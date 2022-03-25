Министр финансов Германии Кристиан Линднер посоветовал немецким компаниям не платить за российский газ рублями, как этого хочет Москва.
"Мой совет: мы не должны принимать условия Путина, мы должны следовать контрактам в том виде, в котором они были заключены", — заявил министр в эфире телеканала N24.
Он отметил, что решение Москвы о переводе расчётов за поставки газа недружественным странам в рубли является попыткой "улучшить экономическую ситуацию".
В пятницу, 25 марта председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз намерен оплачивать российский газ рублями.
"Это было бы попыткой обойти санкции. Мы не позволим обойти наши ограничения", — подчеркнула фон дер Ляйен.
На днях президент России Владимир Путин поручил Центробанку и правительству в кратчайшие сроки перевести оплату за поставки российского газа в недружественные страны в рубли. Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал это решение историческим, а спикер Совфеда Валентина Матвиенко выразила уверенность, что переход на рубли в расчётах за газ стабилизирует и укрепит финансовую систему РФ.
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