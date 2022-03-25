Минфин Германии призвал немецкие компании не оплачивать российский газ рублями

Министр финансов Германии Кристиан Линднер посоветовал немецким компаниям не платить за российский газ рублями, как этого хочет Москва.

"Мой совет: мы не должны принимать условия Путина, мы должны следовать контрактам в том виде, в котором они были заключены", — заявил министр в эфире телеканала N24.

Он отметил, что решение Москвы о переводе расчётов за поставки газа недружественным странам в рубли является попыткой "улучшить экономическую ситуацию".

В пятницу, 25 марта председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз намерен оплачивать российский газ рублями.

"Это было бы попыткой обойти санкции. Мы не позволим обойти наши ограничения", — подчеркнула фон дер Ляйен.

На днях президент России Владимир Путин поручил Центробанку и правительству в кратчайшие сроки перевести оплату за поставки российского газа в недружественные страны в рубли. Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал это решение историческим, а спикер Совфеда Валентина Матвиенко выразила уверенность, что переход на рубли в расчётах за газ стабилизирует и укрепит финансовую систему РФ.