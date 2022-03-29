В Стамбуле подошли к концу российско-украинские переговоры

В стамбульском дворце Долмабахче прошли переговоры российских и украинских дипломатов относительно спецоперации ВС РФ на территории Украины. Точные их результаты пока не известны, так как встреча была закрыта для пресса по личному желанию президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Российская и украинская делегации прибыли в Турцию ещё 28 марта. Их встрече предшествовало посредничество Эрдогана, который провёл телефонные переговоры с российским и украинским руководством.

Это уже четвертый раунд российско-украинских переговоров по поводу нынешней ситуации, первые три прошли на белорусской территории. Делегацию РФ на них возглавляет помощник президента и бывший министр Культуры Владимир Мединский. Никаких серьёзных результатов, кроме открытия гуманитарных коридоров, они пока не принесли.

Помимо официальных дипломатов, большую роль неофициального посредника также сыграл российский предприниматель Роман Абрамович. По словам представителей Кремля, его участие одобрили обе стороны диалога.