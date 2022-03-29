Песков высказался о роли Абрамовича в российско-украинских переговорах

Несмотря на то, что бизнесмен Роман Абрамович не является официальным членом российской делегации на переговорах в Стамбуле, его участие в них было согласовано обеими сторонами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с журналистами.

По словам Пескова, Абрамович играет в переговорах неофициальную роль: он помогает наладить контакты между российским и украинским правительством. Кроме того, ранее журналисты сообщали о встрече предпринимателя с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, которая прошла прямо перед встречей дипломатов.

Об участии в переговорах России и Украины Абрамовича говорят с самого их начала. При этом в прессе появлялась информация о признаках отравления у Абрамовича и у ряда членов украинской делегации. Кремль категорически отрицает эти данные и считает их "вбросами" с целью срыва переговоров.