Представитель Эрдогана заявил, что Абрамович прибыл в Турцию как переговорщик

Официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын сообщил, что предприниматель Роман Абрамович является членом российской делегации. В противном случае бизнесмен, на которого распространяются ограничительные меры Запада, не смог бы попасть на территорию Турции, пояснил политик.

"Абрамович прибыл в Турцию в составе команды переговорщиков. Хотя позвольте мне перефразировать. Он приехал как некто, кто был назначен президентом Путиным в качестве переговорщика", — сказал Калын в разговоре с CNN.

Ранее в Кремле заявили, что предприниматель Абрамович принимал участие в переговорах Москвы и Киева в Белоруссии. Встреча делегаций в Стамбуле проходит сегодня, во вторник, 29 марта, во дворце Долмабахче.