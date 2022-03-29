Официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын сообщил, что предприниматель Роман Абрамович является членом российской делегации. В противном случае бизнесмен, на которого распространяются ограничительные меры Запада, не смог бы попасть на территорию Турции, пояснил политик.
"Абрамович прибыл в Турцию в составе команды переговорщиков. Хотя позвольте мне перефразировать. Он приехал как некто, кто был назначен президентом Путиным в качестве переговорщика", — сказал Калын в разговоре с CNN.
Ранее в Кремле заявили, что предприниматель Абрамович принимал участие в переговорах Москвы и Киева в Белоруссии. Встреча делегаций в Стамбуле проходит сегодня, во вторник, 29 марта, во дворце Долмабахче.
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