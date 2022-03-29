CNN: в Турции считают нереалистичными условия России по Крыму и Донбассу

По словам Ибрагима Калына, советника и официального представителя турецкого лидера Тайипа Эрдогана, то, что Россия требует на переговорах от Украины признать независимость ДНР и ЛНР, и Крым как часть РФ, является нереалистичным условием.

"Самые сложные темы (на переговорах), конечно, касаются территориальной целостности Украины, которая должна быть под защитой. Украинская сторона не может пойти на компромисс по Крыму и Донбассу. Это очень максималистские требования, которые нереалистичны. Это напрямую касается территориальной целостности и суверенитета Украины", — отметил Калын, слова которого приводит телеканал CNN.

Советник турецкого лидера напомнил, что Москва настороженно относится к НАТО, из всех членов которого лишь одна Анкара занимает нейтральную позицию по отношению к происходящему, и поэтому стороны могут стараться договориться друг с другом именно в Турции. Кроме того, как подчеркнул Калын, российский лидер Владимир Путин прислушивается к мнению Эрдогана.

До этого Калын уже отмечал важность гарантий безопасности для всех стран мира, в том числе и для России. По его словам, причины украинского кризиса нуждаются в тщательном анализе.

24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина была начата российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР. Целью спецоперации заявлена демилитаризация и денацификация Украины, в результате которой все военные преступники, ответственные за гибель мирных граждан в Донбассе, будут преданы суду.