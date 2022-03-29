Российский предприниматель Роман Абрамович и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган встретились незадолго до начала российско-украинских переговоров в Стамбуле.
Корреспондент РИА Новости сообщил с места событий, что бизнесмен переговорил с главой Турции во дворце Долмабахче. Рядом с ними во время диалога был руководитель турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
Детали разговора Абрамовича с Эрдоганом не раскрываются.
Ранее сообщалось, что российская делегация прибыла на место переговоров с украинской стороной в Стамбуле. Политики из Украины тоже добрались до дворца Долмабахче. Перед встречей состоялась короткая трёхсторонняя беседа.
24 марта официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что Абрамович действительно участвовал в переговорном процессе России и Украины на территории Белоруссии. По информации FT, президент РФ Владимир Путин лично назначил бизнесмена организатором диалога.
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