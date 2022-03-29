Абрамович встретился с Эрдоганом незадолго до российско-украинских переговоров

Российский предприниматель Роман Абрамович и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган встретились незадолго до начала российско-украинских переговоров в Стамбуле.

Корреспондент РИА Новости сообщил с места событий, что бизнесмен переговорил с главой Турции во дворце Долмабахче. Рядом с ними во время диалога был руководитель турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

Детали разговора Абрамовича с Эрдоганом не раскрываются.

Ранее сообщалось, что российская делегация прибыла на место переговоров с украинской стороной в Стамбуле. Политики из Украины тоже добрались до дворца Долмабахче. Перед встречей состоялась короткая трёхсторонняя беседа.

24 марта официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что Абрамович действительно участвовал в переговорном процессе России и Украины на территории Белоруссии. По информации FT, президент РФ Владимир Путин лично назначил бизнесмена организатором диалога.