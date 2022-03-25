FT: Абрамович получил личное одобрение Путина в переговорах с Киевом

Бизнесмен Роман Абрамович получил личное одобрение президента РФ Владимира Путина в качестве организатора переговоров с украинской стороной. Об этом проинформировала газета Financial Times, ссылающаяся на свои источники.

В материале говорится, что после того как Путин одобрил участие Абрамовича в российско-украинских переговорах, у бизнесмена сразу произошёл контакт с высоким должностным лицом из офиса украинского лидера Владимира Зеленского, с которым они договаривались о встрече делегаций Москвы и Киева.

Активное участие Абрамовича в переговорах России и Украины подтвердил Давид Арахамия, член делегации Киева и глава фракции "Слуга народа". По словам Арахамии, у него была встреча с Абрамовичем во время первого этапа российско-украинских переговоров в белорусском Гомеле 28 февраля. Как уточнил Арахамия, российский бизнесмен стал одним из организаторов переговоров между Москвой и Киевом посредством международной еврейской общины.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков дал подтверждение тому, что Абрамович участвовал на начальном этапе переговоров между Россией и Украиной.

24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина была начата российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.