Политолог задал вопрос о роли Абрамовича в переговорах с Украиной

Территориальные вопросы на переговорах России и Украины до сих пор не сближены, зато в кейсе появился то ли отравленный, то ли съевший что-то не то бизнесмен Роман Абрамович. И это является самой главной загадкой процесса, так как она рождает один вопрос. Такое мнение высказал политолог, политтехнолог Марат Баширов.

"А что такого знает или выкладывает на стол Абрамович, что с него снимают санкции, его принимают в Польше во время визита Байдена, ему дают спецпоезда и самолёты?" — написал эксперт в своём Telegram-канале.

Аналитик добавил, что вопрос этот отнюдь не праздный, поскольку в России, если есть сторонники такого посредничества, значит, есть и противники. При этом и те, и другие не дремлют, заключил эксперт.

Ранее британское издание Times сообщило о записке Зеленского, которую Абрамович якобы передал Путину. Также появилась информация о том, что бизнесмена, возможно, пытались отравить в Киеве в ночь с 3 на 4 марта. Пока официального подтверждения этого нет.