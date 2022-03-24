Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал сообщения об участии российского бизнесмена Романа Абрамовича в переговорном процессе между РФ и Украиной.
Он подтвердил, что предприниматель действительно участвовал в диалоге. Однако, по словам пресс-секретаря президента РФ, это было лишь на начальном этапе.
"Абрамович действительно принимал участие в переговорах на начальной стадии. Сейчас переговоры продолжаются между двумя командами — российской и украинской", — уточнил Песков на встрече с журналистами.
28 февраля сообщалось, что украинская сторона обратилась к бизнесмену Абрамовичу с просьбой помочь разрешить конфликтную ситуацию. Он приезжал на встречу, организованную на территории Белоруссии.
10 марта стало известно о попадании Абрамовича под санкции Лондона. В опубликованном Минфином Британии документе его назвали "видным российским бизнесменом и прокремлёвским олигархом", который близок к президенту РФ Владимиру Путину.
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