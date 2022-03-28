Times сообщил о записке Зеленского, переданной Путину через Абрамовича

Британское издание утверждает, что бизнесмен Роман Абрамович, который принимал участие в организации переговоров между Киевом и Москвой, передал российскому президенту Владимиру Путину записку от лидера Украины Владимира Зеленского.

По данным Times, после встречи с Зеленским Абрамович прилетел в Москву, чтобы увидеться с Владимиром Путиным и вручить ему написанную от руки записку президента Украины с изложением его позиции по условиям мирного соглашения. Затем бизнесмен якобы вернулся в Стамбул, где встречался с депутатом Рады, переговорщиком от Киева Рустемом Умеровым.

По этому поводу задал два вопроса в своём Telegram-канале политолог и журналист Александр Сосновский.

"Записка от руки? Зеленский в агента 007 играет?", — написал эксперт.