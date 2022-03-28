Британское издание опубликовало "пророчество" Ванги о Путине и судьбе России

Британский таблоид опубликовал предсказание, приписываемое известной болгарской ясновидящей Ванге. Пророчество, сделанное ею, касается России и президента Владимира Путина.

Издание The Sun называет Вангелию Димитрову, умершую 25 лет назад, "слепым мистиком Балкан" и отмечает, что она предсказала события в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года, гибель подводной лодки "Курск" и Третью мировую войну.

Пророчество, в котором Ванга говорила о том, что "владыкой мира" станет Путин, а Россия будет доминировать в мире, относится к 1979 году. Предсказательница говорила об этом с писателем Валентином Сидоровым, пишет таблоид.

Во время интервью Ванга якобы сказала следующее:

"Всё растает, как лёд, только одно останется нетронутым — слава Владимира, слава России". "Слишком много это принесло в жертву. Никто не может остановить Россию".

Заметим, точных подтверждений слов Ванги до сих пор нет. А интерпретировать их можно по-разному. Некоторые скептики считают, что прорицательница и вовсе работала на болгарские спецслужбы, а многое из того, что ей приписывают, она не говорила.