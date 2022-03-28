Экологи против увеличения поставок СПГ из США в Европу

Соглашение между США и ЕС, предусматривающее дополнительные поставки американского СПГ на европейский рынок, может “означать катастрофу для нашего климата”, предупредили европейские экологи.

Напомним, сделка направлена на частичную замену российского газа американским ископаемым топливом. Экологи же настаивают на том, что надо менять не один источник ископаемого топлива на другой. а вообще заменить их на "доступную чистую энергию".”

“Разрешение на расширение новых и расширенных объектов экспорта газа приведет к десятилетиям зависимости от рискованных, летучих ископаемых видов топлива и к катастрофе для нашего климата и уже перегруженных сообществ побережья Мексиканского залива”, - говорится в заявлении Келли Шихан, старшего директора энергетических кампаний в Sierra Club, американской экологической организации.

Шихан пришла к выводу, что только “сократив зависимость от ископаемого топлива”, страны могут “перестать быть уязвимыми для прихотей жадных отраслей и геополитики".

С ней согласна Кэсси Сигел, директор Института климатического права Центра биологического разнообразия, которая приравняла «проталкивание новых токсичных экспортных объектов и десятилетия больше метана“ к "смертному приговору для тех, кто находится на переднем крае климатической чрезвычайной ситуации». Она добавила, что больше американского СПГ "в любом случае не решит нынешний кризис Европы”.

“Одобрение большего количества экспортных терминалов, трубопроводов и производства ископаемого топлива только бросает дрова в огонь нашего горящего мира”, - сказала она.

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ

По данным Международного энергетического агентства, чтобы глобальные температуры не поднимались на 1,5º C выше доиндустриальной эпохи, человечество должно прекратить строить новую инфраструктуру ископаемого топлива сейчас.

Ученые считают, что, если указанный порог будет превышен, планета столкнется с резким ростом опасных тепловых волн, наводнений, засух и лесных пожаров, которые потенциально могут вытеснить население.