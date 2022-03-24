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Автор Кирилл Горшенин

Эксперт: нужно отключить Европу от газа и нефти прямо сейчас

Мир

Может ли Европа без ущерба для себя отказаться от российских источников энергии в ближайшее время; почему правильнее всего для России не ждать нового отопительного сезона, а отключить ЕС от поставок нефти и газа уже сейчас, рассказал Pravda.Ru профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Николай Межевич.

Эксперт: нужно отключить Европу от газа и нефти прямо сейчас

Замерзайте сейчас!

— Николай Маратович, в ЕС назвали задачу сокращения зависимости от энергетических ресурсов сложной, но выполнимой. Потребуется 50-60 миллиардов кубометров природного газа из других источников, чтобы заменить поставки из России. Об этом заявил замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович. Насколько реально полностью отказаться от российских источников в пользу альтернативных?

— Найти эти объёмы на мировом рынке уже сверхсложная задача. Их там нет, потому что на рынке они были бы лишними до этого. Если их найдут теоретически, то они будут стоить вдвое-втрое дороже. Откуда господин Шефчович будет брать деньги? За новые газовые ресурсы придётся платить очень дорого. Надо заниматься:

  • газификацией,
  • регазификацией,

проверять мощности флота газовозов. Построить газовоз — это тоже не недели. В общем, гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Это всё центральноевропейская мелкотравчатость, непонимание сложности процессов, неумение подняться выше своего местечка.

— Может ли быть ужесточение энергетических санкций ЕС против России в ближайшее время?

— Европа ведёт себя просто по-хамски. Она говорит: мы от вашего газа откажемся, но сейчас нас снабжайте. При этом мы вас снабжать не будем ничем, даже лекарствами.

Так, может быть, отключить их от газа, нефти прямо сейчас? Вы не хотите с нами работать, значит, давайте не работать, мы опускаем железный занавес, а вы варитесь в своём соку. У вас там выборы. Вас сметут. И на этом закончится ваша европейская демократия.

— Я понимаю вашу позицию. Однако выгодно ли России терять такие рынки?

— Так ведь нам в любом случае их терять. Шефчович сказал, что в любом случае мы Россию уберём, но не сейчас, а в следующем сезоне. А зачем нам ждать следующего сезона? Замерзайте сейчас.

— Но ведь скоро лето, Европа не успеет замёрзнуть.

— Вы очень ошибаетесь. В Европе есть легенда, что отопительный сезон заканчивается чуть ли не в марте. На самом деле на севере Европы он заканчивается примерно тогда же, когда и в Петербурге. На юге Европы заканчивается примерно тогда, когда и в Сочи. А когда нет отопительного сезона, нужно обеспечивать электроэнергией кондиционеры. Вы представляете, сколько кондиционеров нужно для Рима? Так что это всё сказки. Но об этом никто не говорит.

Сейчас задача другая — напугать Россию за короткое время. А что будет с отоплением для населения, неважно.

Население в Европе вообще никого не волнует. Это я вам заявляю как профессор кафедры европейских исследований.

— Если всё-таки произойдёт разрыв отношений в энергетической сфере, какими будут потери для российского бюджета?

— Потери будут очень большие. Но ведь мы лишимся не только доходов, но и расходов. Мы не будем покупать танкерами французские духи. Наши турецкие друзья за малую долю будут шить нам "Гуччи" в Стамбуле. И уверяю вас, что они умеют это делать прекрасно.

— В Европе предложили к 2030 году полностью отказаться от российских энергоресурсов. За какой самый короткий период ЕС сможет полностью перестроиться и отказаться от российского газа без потерь?

— У меня был знакомый, он обещал за 15 лет научить кота разговаривать. И под это дело получил от своего приятеля большой аванс. Через 15 лет кот умер от старости; приятеля, который дал аванс, завалили в бандитских разборках в Апраксином дворе; владелец остался без кота, но с деньгами. То есть за 8 лет, которые напрогнозировали в ЕС, сменится всё руководство Еврокомиссии и состав Европарламента. Можно пообещать всё что угодно кому угодно. Это политическая демагогия, направленная на оболванивание европейского избирателя.

Восток вместо Запада

— США предупредили Китай о возможных последствиях, если он поддержит операцию России на Украине. Что КНР может выбрать: поддержку России и сопутствующие экономические выгоды либо страх перед Западом и его санкциями?

— США пытаются переложить американские проблемы на Китай. У них не получается. Китай не будет нас поддерживать явно, тем более военной силой. Но он прекрасно понимает, что если мы проиграем, коллективный Запад встанет вдоль Амура и возьмёт Китай в клещи. Это последнее, что нужно Китаю. Американцы неспособны к стратегическому анализу, но провоцировать Китай, конечно, будут.

Китай занимает осторожную позицию, и правильно делает. На мой взгляд, позиция КНР, скорее, сочувствующая России, пророссийская.

— Может ли Китай прийти на рынок, который освобождается в связи с уходом западных компаний?

— Может прийти, и обязательно придёт. Российский рынок огромен, даже для Китая он велик. И даже скептики в России должны признать, что лучше отдать объект китайцам, чем закрыть его и усилить риски безработицы.

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Редактор: Марина Севастьянова, Куратор: Любовь Степушова
Темы николай межевич
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