Саакашвили обратился к Лукашенко: "Я тебе никогда не давал плохих советов"

Михаил Саакашвили предупредил Александра Лукашенко об опасности.

Глава Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили обратился к президенту Белоруссии со словами предупреждения.

"Лука, я тебе никогда не давал плохих советов. Если ты пошлёшь войска на Украину, максимум через месяц тебя уже не будет у власти и очень плохо закончишь. Путину твоя судьба до лампочки, сам знаешь", — написал Саакашвили в своём Twitter-аккаунте.

Лукашенко ранее заявил об "очумевших поляках" и риске начала "третьей мировой войны". Так глава Белоруссии отреагировал на перспективу ввода миротворцев НАТО на Украину.

Александр Григорьевич также заявлял, что за страну "надо цепляться зубами" и лучше без автомата.