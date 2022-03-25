Михаил Саакашвили предупредил Александра Лукашенко об опасности.
Глава Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили обратился к президенту Белоруссии со словами предупреждения.
"Лука, я тебе никогда не давал плохих советов. Если ты пошлёшь войска на Украину, максимум через месяц тебя уже не будет у власти и очень плохо закончишь. Путину твоя судьба до лампочки, сам знаешь", — написал Саакашвили в своём Twitter-аккаунте.
Лукашенко ранее заявил об "очумевших поляках" и риске начала "третьей мировой войны". Так глава Белоруссии отреагировал на перспективу ввода миротворцев НАТО на Украину.
Александр Григорьевич также заявлял, что за страну "надо цепляться зубами" и лучше без автомата.
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