Лукашенко раскритиковал идею "очумевших поляков": "Это третья мировая война"

Белорусский лидер Александр Лукашенко отреагировал на идею польских властей отправить на Украину миротворцев военно-политического блока НАТО. Как подчеркнул президент, если альянс примет подобное решение, начнётся третья мировая война.

"Вы же видите, очумевшие эти поляки, они уже предлагают: давайте создадим миротворческие силы тысяч 100 и введём через Львов на Украину. Вы понимаете, что это третья мировая война. И вы что, думаете, мы в стороне останемся беленькими и пушистенькими?" — сказал Лукашенко в ходе совещания в Минске.

По словам президента, если этот шаг НАТО Минск проигнорирует, граждан "растопчут сапогом". Также белорусский лидер напомнил, что страну надо защищать в любом случае. При этом важно понимать: лучше делать это не силовым путём, отметил глава государства.

"Ситуация очень серьёзная, очень напряжённая", — заключил Лукашенко.

Ранее он предупредил, что другие страны и ООН не смогут прекратить военную спецоперацию РФ по принуждению к миру. Как объяснил президент, конфликт могут остановить следующие силы:

Москва,

Киев,

Вашингтон, способный дать Украине соответствующую команду.