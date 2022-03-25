Лидер США Джо Байден снова позволил себе нелицеприятное высказывание в адрес российского президента Владимира Путина, назвав его "военным преступником" и добавил, что его персональное мнение и формальная юридическая оценка в этом случае наверняка должны совпасть.
"Самое для нас важное — это с самого начала сохранять единство наших демократий в неприятии и продолжать усилия для прекращения разрушений, которые происходят от рук человека, которого, говоря откровенно, я считаю военным преступником", — сказал Байден во время посещения польско-украинской границы.
Американский лидер добавил, что, по его мнению, то, что он сказал про Путина и юридическое определение его действий должны совпасть.
Ранее госдепом США было сформировано официальное заявление о "совершении военных преступлений на Украине представителями российских сил".
После того, как Байден назвал аналогичным образом Путина в предыдущий раз, пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что подобные высказывания недопустимы, особенно если они исходят от президента государство, которое бомбило мирные города с ни в чём не повинными людьми в других странах.
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