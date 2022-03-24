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Автор Владимир Васютченко

Посол Андреев: Польша заблокировала счета посольства РФ

Мир

Польские власти заблокировали счета российского посольства в Варшаве. Об этом сообщил посол РФ в Польше Сергей Андреев.

Посол Андреев: Польша заблокировала счета посольства РФ

"Счета наши заблокировали по решению Минфина, а потом решением польского прокурора", — заявил дипломат в эфире Первого канала.

По словам Андреева, польские власти обосновали блокировку счетов тем, что они якобы могут быть использованы для отмывания денег или финансирования терроризма. Посол указал на очевидную абсурдность данных обвинений.

"Не говоря уже о том, что здесь налицо прямое и вопиющее нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях", — подчеркнул дипломат.

Накануне, 23 марта, Андреева вызвали в МИД Польши и вручили ноту о высылке из страны 45 российских дипломатов "за деятельность, которая не соответствует Венской конвенции". Эти сотрудники дипмиссии должны покинуть Польшу в ближайшие пять дней.
В РФ заявили, что не оставят без ответа данное решение польских властей.

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Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Любовь Степушова
Темы польша
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