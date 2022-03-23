Посол РФ в Польше получил ноту о высылке 45 российских дипломатов

МИД Польши вручил послу РФ в Варшаве Сергею Андрееву ноту о высылке из страны 45 российских дипломатов. Об этом Андреев сообщил журналистам после посещения польского МИД.

"Я получил ноту МИД о высылке 45 наших сотрудников — посольства, торгового представительства — за деятельность, которая не соответствует Венской конвенции", — заявил дипломат.

По словам посла, российские дипломаты, которых польские власти решили выслать, должны покинуть страну не позднее, чем через пять дней. Самого Андреева решение о высылке не коснулось.

Ранее пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин сообщил журналистам о подготовленном Агентством внутренней безопасности страны списке якобы работающих на разведку российских дипломатов. Польская спецслужба ходатайствовала о высылке этих представителей дипмиссии РФ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения СМИ о решении польских властей выслать российских дипломатов, заявил, что Москва не оставит этот шаг без ответа.