Президент Вучич: из-за Украины Сербия может лишиться сбыта на рынок РФ

Сербский президент Александр Вучич заявил, что ситуация вокруг Украины ставит под удар поставки сельхозпродукции из Сербии в Россию. По его словам, из-за логистических проблем, возможно, придётся искать другие рынки сбыта.

Речь идёт о блокировке польским пограничным пунктом пропуска Кукурыки проезд фур в Белоруссию и Россию.

"Думаю, что найдём и другие рынки для нашей сельхозпродукции, которая предназначалась для рынка РФ, и это немалые объёмы, в основном фрукты и овощи. В остальном не утрачена возможность доставки продукции грузовым транспортом в Россию, посмотрим, что будет завтра", — заявил Вучич в эфире Радио и телевидения Воеводины.

В случае невозможности поставок на российский рынок, Сербия теряет огромные суммы. По данным сербских статистов, только за 2021 год экспорт продукции из страны в Россию составил более 840 миллионов евро.