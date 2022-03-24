В Сербии заявили, что Европа создала себе проблемы, покинув рынок РФ

Компании Евросоюза могут полностью лишиться российского рынка из-за санкций, заявил колумнист Иван Пайович. По его мнению, если по России это не сильно ударит, потому что "под боком" Китай, то Европа понесёт существенный ущерб.

Как подчеркнул Пайович, КНР в состоянии в короткие сроки поставить на российский рынок товары, которые ранее импортировали из Европы.

"Проблемы возникнут скорее у Европы, так как они легко ушли с российского рынка, но вернуться им будет куда труднее, если вообще возможно. Высокие цены на газ делают европейские товары нерентабельными, поскольку китайские товары будут намного дешевле и ничем не уступят по качеству", — написал сербской газеты "Правда" в колонке.

Кроме того, Пайович отметил, что также речь идёт и топливном рынке. Европе будет сложно обеспечить своих граждан газом, в случае прекращения поставок из РФ. Однако, если Евросоюз пойдёт на такую меру, он "уничтожит свою экономику и заставит своё население мёрзнуть в собственных домах".