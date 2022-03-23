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Автор Денис Постольский

Очередной автопроизводитель "уезжает" из России после призыва Зеленского

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Французский автопроизводитель Renault приостанавливает свою деятельность в России. "Деятельность Renault Group на заводе в Москве с сегодняшнего дня приостанавливается", — следует из заявления компании.

Очередной автопроизводитель "уезжает" из России после призыва Зеленского

"Что касается доли в "АвтоВАЗе", Группа Renault оценивает возможные варианты, принимая во внимание текущую обстановку, действуя ответственно по отношению к своим 45 тыс. сотрудникам в России", — отмечается в сообщении.

В настоящее время Renault принадлежит 68% "АвтоВАЗа", оставшиеся 32% находятся у госкорпорации "Ростех".

23 марта украинский президент Владимир Зеленский выступая по видеосвязи в парламенте Франции призвал Renault, Auchan, Leroy Merlin и другие французские компании покинуть рынок России.

На заводе Renault в Москве выпускаются кроссоверы Renault Duster, Renault Kaptur, Nissan Terrano, а также Renault Arkana.

Напомним, в 2021 году из-за инфляции и роста цен на энергоносители автомобили уже выросли в цене на треть. Теперь из-за событий на Украине и санкций ряд известных западных брендов прекратил поставки в Россию готовой продукции и запчастей. Цены поднялись ещё на 30-50%.

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Автор: Денис Постольский, Куратор: Игорь Моржаретто
Темы автомобиль
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