Немецкий журнал Focus составил памятку для потребителей из Германии на фоне резкого роста цен в магазинах. Авторы материала призвали жителей ФРГ экономить на продуктах питания.
Как отмечает Focus, в крупных торговых сетях Германии наблюдается резкое увеличение стоимости минеральной воды, подсолнечного масла, молочных продуктов, кофе, туалетной бумаги.
"Бутилированную воду в ФРГ можно заменить на воду из собственного водопровода. Это особенно дешёвая альтернатива ПЭТ-бутылкам. Для улучшения вкуса её можно отфильтровать", — сказано в материале.
Кроме того, авторы статьи призвали немцев обратить внимание на различные акции в супермаркетах, а также присмотреться к брендам, которые принадлежат непосредственно торговым компаниям. Такие продукты, как правило, стоят дешевле.
Focus связывает рост цен в Германии с проведением спецоперации РФ по демилитаризации Украины и соответствующими санкциями, после введения которых нарушились привычные логистические цепочки.
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