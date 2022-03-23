Политолог объяснил, что начнётся в мире, если спецоперация на Украине затянется

Россия готовилась к противостоянию с Западом, которое сейчас вылилось в спецоперацию на Украине. Оценить, насколько успешной была эта подготовка пока трудно, поскольку масштаб экономических санкций приобрёл непрогнозируемый размах.

И дело всё в том, что, хотя Россия не является экономически самодостаточной, все попытки "выдавить" её из экономики мировой заранее обречены на провал, так как разрушат выстроенную и нормально работавшую до недавнего времени систему.

Так считает политолог Петр Акопов.

"Россия зависит от мировой экономики, но и мировая экономика зависит от России. Невозможно изолировать страну такого масштаба, как Россия, которая играет важную роль в энергетике и продовольственной безопасности", — пояснил он в интервью изданию "Украина.ру", добавив, что, затягивая проводимую Москвой спецоперацию по денацификации, коллективный Запад подталкивает самих себя к функционированию по законам военного времени.

Акопов считает, что этот сценарий начнётся, если спецоперация продлится ещё хотя бы пару месяцев, потому что за эти два месяца "санкции, ответные меры России и паника на рынках могут дать старт мировому экономическому кризису, по сравнению с которым 2008 год покажется цветочками. Упадут рынки, начнется бешеный рост цен на энергоносители, продукты, будет сбой логистики".

Единственный приемлемый для всех выход, по мнению политолога, — безоговорочная капитуляция Киева "прямо сейчас". Причём не частями, а централизовано.