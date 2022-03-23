Вассерман рассказал, как поделят Украину "после спецоперации"

Депутат российской Госдумы Анатолий Вассерман рассказал изданию "Украина.ру", как именно разделят Украину, когда будет завершена приводящаяся сейчас на её территории спецоперация по денацификации.

По его словам, на месте Незалежной образуются два федеральных округа России. И отметил, что такое решение давно напрашивалось:

"Я еще в 2014 году надеялся на формирование юго-западного федерального округа. Полагаю, сейчас понадобится два округа — юго-западный и новороссийский".

Вассерман считает, что в Новороссийский ФО включат "полосу от Харькова на юг к морю и вдоль побережья до Тирасполя включительно", а в Юго-западный — всю остальную Украину.

Политэксперт твёрдо уверен:

Украина, отдельная от России, опасна и для самой себя, и для окружающих. И давно пора было помочь русским её гражданам, не бросать их на произвол судьбы.

К слову, ранее о том, что после полной зачистки с карты мира исчезнет старан Украина ранее говорил и израильский политолог Яков Кедми.