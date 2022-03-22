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Автор Ольга Лебедева

Финский политолог прикинул, когда Зеленский дозреет до капитуляции

Политика

Финский политолог Йохан Бекман сделал прогноз о сроках принятия президентом Украины решения о "вынужденной капитуляции".

Финский политолог прикинул, когда Зеленский дозреет до капитуляции

По его словам, поведение Владимира Зеленского на фоне спецоперации России "вызывает недоумение":

"Зеленский, беспрекословно выполняя указания Запада, последовательно совершает опасные ошибки, которые ещё больше усугубляют положение его страны, притягивая тяжелейшие последствия", — сказал Бекман в интервью изданию iReactor.

Одной из "последних" таких ошибок финский политолог назвал решение президента Незалежной о нейтрализации сразу одиннадцати оппозиционных политических партий:

"Такая самозащита Зеленского показывает полное отсутствие для него политического будущего. Он пытается получить ещё пару месяцев времени, поскольку в стране не хотят его видеть, и пропаганда не в состоянии ему помочь. Уже через пару месяцев президент Украины будет вынужден подписать капитуляцию", — считает Бекман.

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Олег Артюков
Темы украина финляндия владимир зеленский
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