Европа столкнулась с самым тяжёлым топливным кризисом в истории. И это только начало

Резкий рост цен на энергоносители уже отразился на ценах для обычных потребителей. Особенно это заметно в странах Восточной Европы, для которых это более серьёзная проблема, нежели для Западной Европы.

"Европа столкнулась с самым тяжёлым топливным кризисом в истории", — констатируют авторы Telegram-канала "Акценты". Отмечается, что рекордные нефтяные котировки потянули вверх и цены на бензин в восточноевропейских странах.

"Например, в Румынии литр бензина на заправках уже стоит восемь леев — это почти 220 рублей по нынешнему, хоть и подскочившему курсу. Литр дизтоплива в румынской столице Бухаресте стоит уже семь леев (около 190 рублей)", — отмечается в сообщении.

"В Чехии литр бензина стоит уже почти 39,5 кроны (около 210 рублей), а дизтопливо — 38,7 кроны (200 рублей). В Словении литр премиального бензина (в России это был бы Аи-98) обойдётся уже в 1,5 евро, а в Словакии — в 1,6 евро", — сообщает Telegram-канал.

Авторы "Акцентов" отмечают, что за год бензин и дизтопливо на заправках Восточной Европы подорожали почти на треть.

"Автомобилисты признаются, что уже стали меньше ездить. Грозятся повышением цен на билеты авиаперевозчики, подорожает проезд в автобусах. Следом за бензином подорожают и все продукты питания, ведь возить грузы станет дороже. Для бедной Восточной Европы это будет куда больнее, чем, скажем, для Франции или Германии", — отмечается в сообщении.

Между тем аналитики JPMorgan прогнозируют, что к концу года эталонная нефть марки Brent может стоить 185 долларов за баррель. По их мнению, такая цена возможна, если сохранятся нарушения в поставках сырья из России.

Аналитики говорят, что в краткосрочной перспективе масштабы шока предложения настолько велики, что цена нефти должна достичь и оставаться на уровне 120 долларов за баррель в течение нескольких месяцев.

При этом страны альянса ОПЕК+ не намерены менять планы по постепенному увеличению квот на добычу нефти. В апреле она будет повышена на 400 тысяч баррелей в сутки, как и договаривались ранее.

В ходе заседания министра стран альянса 2 марта было отмечено, что "текущие фундаментальные показатели рынка нефти и консенсус относительно его перспектив указывают на хорошо сбалансированный рынок и что нынешняя волатильность вызвана не изменениями фундаментальных показателей рынка, а текущими геополитическими событиями".

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