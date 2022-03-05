EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Антон Куликов

Европа столкнулась с самым тяжёлым топливным кризисом в истории. И это только начало

Экономика

Резкий рост цен на энергоносители уже отразился на ценах для обычных потребителей. Особенно это заметно в странах Восточной Европы, для которых это более серьёзная проблема, нежели для Западной Европы.

Европа столкнулась с самым тяжёлым топливным кризисом в истории. И это только начало

"Европа столкнулась с самым тяжёлым топливным кризисом в истории", — констатируют авторы Telegram-канала "Акценты". Отмечается, что рекордные нефтяные котировки потянули вверх и цены на бензин в восточноевропейских странах.

"Например, в Румынии литр бензина на заправках уже стоит восемь леев — это почти 220 рублей по нынешнему, хоть и подскочившему курсу. Литр дизтоплива в румынской столице Бухаресте стоит уже семь леев (около 190 рублей)", — отмечается в сообщении.

"В Чехии литр бензина стоит уже почти 39,5 кроны (около 210 рублей), а дизтопливо — 38,7 кроны (200 рублей). В Словении литр премиального бензина (в России это был бы Аи-98) обойдётся уже в 1,5 евро, а в Словакии — в 1,6 евро", — сообщает Telegram-канал.

Авторы "Акцентов" отмечают, что за год бензин и дизтопливо на заправках Восточной Европы подорожали почти на треть.

"Автомобилисты признаются, что уже стали меньше ездить. Грозятся повышением цен на билеты авиаперевозчики, подорожает проезд в автобусах. Следом за бензином подорожают и все продукты питания, ведь возить грузы станет дороже. Для бедной Восточной Европы это будет куда больнее, чем, скажем, для Франции или Германии", — отмечается в сообщении.

Между тем аналитики JPMorgan прогнозируют, что к концу года эталонная нефть марки Brent может стоить 185 долларов за баррель. По их мнению, такая цена возможна, если сохранятся нарушения в поставках сырья из России.

Аналитики говорят, что в краткосрочной перспективе масштабы шока предложения настолько велики, что цена нефти должна достичь и оставаться на уровне 120 долларов за баррель в течение нескольких месяцев.

При этом страны альянса ОПЕК+ не намерены менять планы по постепенному увеличению квот на добычу нефти. В апреле она будет повышена на 400 тысяч баррелей в сутки, как и договаривались ранее.

В ходе заседания министра стран альянса 2 марта было отмечено, что "текущие фундаментальные показатели рынка нефти и консенсус относительно его перспектив указывают на хорошо сбалансированный рынок и что нынешняя волатильность вызвана не изменениями фундаментальных показателей рынка, а текущими геополитическими событиями".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Что заставит ЕС пойти "на поклон к Путину"?
Редактор: Елена Тимошкина
Темы европа
Sberbank
Новости
Путин заявил о ликвидации почти всей военной инфрастуктуры Украины
Путин: решение о спецоперации на Украине было тяжёлым
Психологи рассказали, как противостоять негативу в соцсетях
Минобороны РФ: Киеву нужен "режим тишины" не для вывода беженцев
В Киеве осудили нерешительность НАТО на Украине: "Позиция не вызывает уважения"
Праздничный концерт Валерия Меладзе отменили из-за негодования зрителей
В Минобороны РФ заявили о чудовищном уровне преступности на Украине
"Роза Хутор" предлагает бронировать отдых через сайты курорта и его отелей
"Аэрофлот" с восьмого марта приостановит все зарубежные полёты
Минобороны РФ: на Украине нацбатальоны удерживают около 5000 иностранцев
Популярное
Политика. Новости и аналитика
В Подмосковье задержан "профессиональный телеукраинец" Вячеслав Ковтун

В Подмосковье полицией был задержан "профессиональный украинец", завсегдатай российских политических ток-шоу Вячеслав Ковтун.

В Подмосковье задержан "профессиональный телеукраинец" Вячеслав Ковтун
Что происходит с Зеленским — профессиональный взгляд врача-психиатра
Мир. Новости мира
Что происходит с Зеленским — профессиональный взгляд врача-психиатра
Политика. Новости и аналитика
Сосновский сделал прогноз, что будет после взятия Киева
Мир. Новости мира
Стало известно, что жена Зеленского находится в Ницце
Ирина Шлионская Кто рисует на дне озёр? Ирина Шлионская Дмитрий Соколов Праздник без похмелья: рецепты разных стран Дмитрий Соколов Любовь Степушова Зачем Украину, Грузию и Молдавию обнадёжили вступлением в ЕС и обманули Любовь Степушова
Мир. Новости мира
Трамп обвинил Байдена в "полном убийстве" экономики США
Политика. Новости и аналитика
Кедми: у Запада задрожали пупы от приказа Путина и его выполнения
Европейские цены на газ взлетели до небывало высокого уровня
Экономика и бизнес
Европейские цены на газ взлетели до небывало высокого уровня
Последние материалы
Психологи рассказали, как противостоять негативу в соцсетях
Кто рисует на дне озёр?
Минобороны РФ: Киеву нужен "режим тишины" не для вывода беженцев
В Киеве осудили нерешительность НАТО на Украине: "Позиция не вызывает уважения"
Праздничный концерт Валерия Меладзе отменили из-за негодования зрителей
В Минобороны РФ заявили о чудовищном уровне преступности на Украине
"Роза Хутор" предлагает бронировать отдых через сайты курорта и его отелей
"Аэрофлот" с восьмого марта приостановит все зарубежные полёты
Минобороны РФ: на Украине нацбатальоны удерживают около 5000 иностранцев
Лавров: РФ проверяет данные об отказе властей Херсона принимать гумпомощь
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников