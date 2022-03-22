EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Светлана Нерадовская

Junge Welt: Бербок ведёт Германию к войне с Россией

Мир

Из-за амбиций министра иностранных дел Германии Анналены Бербок страна превратилась в опосредованного участника конфликта на Украине, что идёт вразрез с планами ФРГ стать лидером Евросоюза и НАТО. Такое мнение высказал аналитик Арнольд Шёльцель в материале для издания Junge Welt.

Junge Welt: Бербок ведёт Германию к войне с Россией

По мнению обозревателя, действия Бербок не сулят Германии ничего хорошего. Он отметил, что при поддержке властей "немцы с оружием в руках впервые с 1945 года стреляли по русским солдатам".

Автора удивляет то, что участие немецких наёмников в боевых действиях на Украине представляются как нечто совершенно нормальное.

"Концепция Бербок, немецкие наемники на Украине и репортаж, где их боевые "успехи" изображаются как нечто нормальное — звенья одной цепи. Министр иностранных дел годами ведет себя как антироссийский рупор, и вот сейчас она близка к своей первой цели. Мощь Германии — достаточное основание для следующей немецкой войны с Москвой: мы делаем это, потому что можем", — написал Шёльцель.

По мнению обозревателя, после такого активного участия немцев в украинском конфликте очень странно, что Бербок говорит о том, что Германия является лидером Европы, о том, что её доверяют во всём мире, не обращая внимания на то, что с точки зрения стран Азии и Африки позиция ФРГ в мире выглядит совершенно иначе.

Также Шёльцеля удивляет молчание немецкого руководства по поводу участия наёмников в военных действиях на Украине.

"Неизвестно, сколько немецких наемников последовало призыву украинского президента вступать в его иностранный легион. Оценки колеблются от нескольких сотен до десятка тысяч. Но ясно одно: федеральное правительство делает вид, будто ничего не знает и позволяет украинскому посольству работать в качестве бюро по найму, а также не строит препятствий опекаемым немецкими спецслужбами нацистам", — добавил аналитик.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
Темы украина германия анналена бербок
Sberbank
Новости
Польша заявила о заморозке около $33 млн на счетах в рамках санкций против РФ
WP: Канада не сможет помочь Европе в случае отказа от российской нефти и газа
Политолог оценил враньё Байдена о биологическом оружии на Украине
Макрон предрёк мировой кризис продовольствия и пообещал объявить субсидии
Производитель лекарств объяснил, что будет с препаратами дальше
Пугачёва и Галкин могут стать гражданами Израиля уже в ближайшем будущем
Диетолог рассказала, какие продукты могут вызвать скрытую непереносимость
Junge Welt: Бербок ведёт Германию к войне с Россией
Аналитик прокомментировал рекордный отток вкладов россиян
Минобороны РФ опровергло фейк об увольнении генерала Ершова за потерю бойцов
Популярное
Мир. Новости мира
Чешский политолог предрёк передел мира между великими державами

Чешский политолог и экономист Пётр Робейшек рассказал в интервью Radio universum, что глобализация закончится разделением стран на два торговых блока: китайско-российский и американо-европейский.

Чешский политолог предрёк передел мира между великими державами
Опубликовано "пророчество" Жириновского о тайной цели НАТО
Мир. Новости мира
Опубликовано "пророчество" Жириновского о тайной цели НАТО
Мир. Новости мира
Японцы об ответе Москвы на санкции Токио: Россия поставила "чёрную метку" Кисиде
Политика. Новости и аналитика
Глава СПЧ Фадеев ответил Шварценеггеру на критику спецоперации на Украине
Людмила Черткова Украинцы нас ненавидят. Что мы будем с этим делать? Людмила Черткова Сергей Лебедев За "фейки" о русской армии приходилось снимать штаны Сергей Лебедев Любовь Степушова От недоумения к угрозам: Токио реагирует на решение РФ по Южным Курилам Любовь Степушова
Мир. Новости мира
NI: в США возмущены "беспардонным" поведением КНР в отношении санкций против РФ
Мир. Новости мира
Пушилин назвал маловероятным взятие под контроль Мариуполя за неделю
Финский политолог прикинул, когда Зеленский дозреет до капитуляции
Политика. Новости и аналитика
Финский политолог прикинул, когда Зеленский дозреет до капитуляции
Последние материалы
Польша заявила о заморозке около $33 млн на счетах в рамках санкций против РФ
WP: Канада не сможет помочь Европе в случае отказа от российской нефти и газа
Политолог оценил враньё Байдена о биологическом оружии на Украине
Макрон предрёк мировой кризис продовольствия и пообещал объявить субсидии
Производитель лекарств объяснил, что будет с препаратами дальше
Украинцы нас ненавидят. Что мы будем с этим делать?
Пугачёва и Галкин могут стать гражданами Израиля уже в ближайшем будущем
Диетолог рассказала, какие продукты могут вызвать скрытую непереносимость
Junge Welt: Бербок ведёт Германию к войне с Россией
Аналитик прокомментировал рекордный отток вкладов россиян
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников