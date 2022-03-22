Junge Welt: Бербок ведёт Германию к войне с Россией

Из-за амбиций министра иностранных дел Германии Анналены Бербок страна превратилась в опосредованного участника конфликта на Украине, что идёт вразрез с планами ФРГ стать лидером Евросоюза и НАТО. Такое мнение высказал аналитик Арнольд Шёльцель в материале для издания Junge Welt.

По мнению обозревателя, действия Бербок не сулят Германии ничего хорошего. Он отметил, что при поддержке властей "немцы с оружием в руках впервые с 1945 года стреляли по русским солдатам".

Автора удивляет то, что участие немецких наёмников в боевых действиях на Украине представляются как нечто совершенно нормальное.

"Концепция Бербок, немецкие наемники на Украине и репортаж, где их боевые "успехи" изображаются как нечто нормальное — звенья одной цепи. Министр иностранных дел годами ведет себя как антироссийский рупор, и вот сейчас она близка к своей первой цели. Мощь Германии — достаточное основание для следующей немецкой войны с Москвой: мы делаем это, потому что можем", — написал Шёльцель.

По мнению обозревателя, после такого активного участия немцев в украинском конфликте очень странно, что Бербок говорит о том, что Германия является лидером Европы, о том, что её доверяют во всём мире, не обращая внимания на то, что с точки зрения стран Азии и Африки позиция ФРГ в мире выглядит совершенно иначе.

Также Шёльцеля удивляет молчание немецкого руководства по поводу участия наёмников в военных действиях на Украине.

"Неизвестно, сколько немецких наемников последовало призыву украинского президента вступать в его иностранный легион. Оценки колеблются от нескольких сотен до десятка тысяч. Но ясно одно: федеральное правительство делает вид, будто ничего не знает и позволяет украинскому посольству работать в качестве бюро по найму, а также не строит препятствий опекаемым немецкими спецслужбами нацистам", — добавил аналитик.