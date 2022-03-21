Названы критерии набора иностранных боевиков для Украины

Иностранцы, которые хотят добровольно пойти на фронт на Украине, не должны появляться в стране, если у них нет спецподготовки и реального "живого боевого опыта”, предупредили в Международном легионе территориальной обороны Украины (ILDA).

Выступая на канадском новостном канале CTV News, представитель ILDU Дэмиен Магру сказал, что иностранный легион, созданный для привлечения добровольцев со всего мира, будет принимать только бойцов, которые уже "знают свой путь на поле боя”.

"Сейчас мы ищем людей исключительно с живым боевым опытом, — сказал Магру. — К сожалению, у нас было довольно много людей, которые приезжали на Украину и им отказывали, потому что у них нет такого опыта”.

Магру сказал, что ILDU уже привлек бойцов из 50 стран мира, в том числе "довольно много канадцев украинского происхождения”.

"Единственное обучение, которое предлагается "на месте", — это ознакомление волонтеров с украинской техникой", — отметил он, добавив, что добровольцы, которые "приедут без необходимого опыта, будут включаться в состав гуманитарных групп".

По оценкам Киева, около 20 000 иностранцев присоединились к ILDA с тех пор, как Россия начала свою военную спецоперацию.

В последние дни появились сообщения о том, что наемники массово бегут в соседнюю Польшу, потому что иначе представляли себе "эту войну".

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