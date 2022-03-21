Украинский врач, призывавший кастрировать пленных россиян, принёс извинения

Руководитель первого добровольческого мобильного госпиталя Украины Геннадий Друзенко, который в эфире одного из телеканалов Украины призвал совершать насилие в отношении пленных, извинился за свои слова, сказанные на эмоциях.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против Друзенко, который в СМИ дал указание врачам мобильных госпиталей "кастрировать раненых российских пленных".

"Это официально. Первый добровольческий мобильный госпиталь никого не кастрирует и не собирается. Это были эмоции. Мне очень жаль. Мы спасаем жизни. Точка", — написал Друзенко в Facebook.

Ранее украинский телеведущий Фахрудин Шарафмал в эфире призвал уничтожать русских детей и процитировал нацистского преступника Адольфа Эйхмана. Глава Крыма Сергей Аксёнов резко прокомментировал выходку журналиста: он пообещал "найти и истребить эту собаку".

Также недавно украинская телеведущая Наталья Мосейчук на одном из каналов Украины "приговорила" русских лётчиков к смерти, а их жёнам посоветовала как можно скорее запастись чёрными платками. Бастрыкин поручил возбудить в отношении неё уголовное дело и привлечь журналистку к ответственности.

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