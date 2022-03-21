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Автор Игорь Рябов

Украинский врач, призывавший кастрировать пленных россиян, принёс извинения

Мир

Руководитель первого добровольческого мобильного госпиталя Украины Геннадий Друзенко, который в эфире одного из телеканалов Украины призвал совершать насилие в отношении пленных, извинился за свои слова, сказанные на эмоциях.

Украинский врач, призывавший кастрировать пленных россиян, принёс извинения

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против Друзенко, который в СМИ дал указание врачам мобильных госпиталей "кастрировать раненых российских пленных".

"Это официально. Первый добровольческий мобильный госпиталь никого не кастрирует и не собирается. Это были эмоции. Мне очень жаль. Мы спасаем жизни. Точка", — написал Друзенко в Facebook.

Ранее украинский телеведущий Фахрудин Шарафмал в эфире призвал уничтожать русских детей и процитировал нацистского преступника Адольфа Эйхмана. Глава Крыма Сергей Аксёнов резко прокомментировал выходку журналиста: он пообещал "найти и истребить эту собаку".

Также недавно украинская телеведущая Наталья Мосейчук на одном из каналов Украины "приговорила" русских лётчиков к смерти, а их жёнам посоветовала как можно скорее запастись чёрными платками. Бастрыкин поручил возбудить в отношении неё уголовное дело и привлечь журналистку к ответственности.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
Темы украина сергей аксёнов александр бастрыкин
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