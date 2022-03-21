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Автор Александр Шторм

"Они приговорены": что будет с украинскими спикерами-русофобами

Мир

Украинские деятели в последние недели "отметились" заявлениями, которые даже европейские эксперты называют "безо всякой пропаганды нацистскими".

"Они приговорены": что будет с украинскими спикерами-русофобами

Так, например:

  • Телеведущий Фахрудин Шарафмал в эфире украинского телеканала "24" призвал к убийству российских детей и процитировал нацистского преступника. Чуть позже он извинился за свои слова и назвал их недопустимыми.

СК потребовал возбудить в его отношении уголовное дело и подать "журналиста" в международный розыск, а глава Крыма пообещал за его задержание, взятие в плен и передачу России 10 млн рублей, назвав "собакой".

  • Постоянно проживающая в Италии россиянка опубликовала голосовое сообщение от одной своей украинской знакомой, которая пообещала "резать всех русских", включая детей.

"Я хочу, чтобы умирали русские и их дети", — заявила жительница Львова.

Украинская телеведущая Наталья Мосейчук на канале Коломойского —  "создателя Зеленского" — "приговорила" русских лётчиков к смерти, а их жёнам посоветовала как можно скорее запастись чёрными платками.

  • Она также предупредила девушек из России "не выходить замуж за русских лётчиков", потому как они "обязательно будут убиты", а сами девушки получат месть украинского народа "даже в отелях Турции" (напомним, что лётчики не выезжают отдыхать в западные страны).

В ответ глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении неё, а пользователи соцсетей спрашивают, почему российские "Калибры" и "Кинжалы" не прилетят в студию телеканала, высказав мнения о реальной неонацистской сущности "майданной" телеведущей.

Также "отличился" Геннадий Друзенко. По данным проекта "МиГ", это "бывший специалист по конституционному праву, активист-майданщик-участник АТО, а сейчас — руководитель проекта "Мобильный госпиталь".

  • В эфире передачи Евгения Киселёва (кивавшего в ответ на заявления спикера), он назвал русских воинов "не людьми, а тараканами" и сообщил: он якобы дал приказ "кастрировать всех русских пленных".

Естественно, дело от СК и объявление в международный розыск не заставили себя ждать.

"Что значит денацификация? Вот простой пример — это значит, чтобы такие (нехорошие люди) понесли ответственность после того, как войска спецоперации займут их города. Или чтобы сами украинцы сдали их российским специальным службам, военным", — заявил Pravda.Ru один из участников СВО.

"Они все уже на заметке, если не разбегутся — мы их возьмём для суда, если будут оказывать сопротивление — будут уничтожены", — заверил он. — Конечно, если до них не доберутся раньше добровольцы, насколько я знаю, эти нелюди уже приговорены добровольцами".

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ВСУ планировали нападение на Россию
Автор: Александр Шторм, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
Темы александр бастрыкин
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