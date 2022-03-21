Украинские деятели в последние недели "отметились" заявлениями, которые даже европейские эксперты называют "безо всякой пропаганды нацистскими".
Так, например:
СК потребовал возбудить в его отношении уголовное дело и подать "журналиста" в международный розыск, а глава Крыма пообещал за его задержание, взятие в плен и передачу России 10 млн рублей, назвав "собакой".
"Я хочу, чтобы умирали русские и их дети", — заявила жительница Львова.
Украинская телеведущая Наталья Мосейчук на канале Коломойского — "создателя Зеленского" — "приговорила" русских лётчиков к смерти, а их жёнам посоветовала как можно скорее запастись чёрными платками.
В ответ глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении неё, а пользователи соцсетей спрашивают, почему российские "Калибры" и "Кинжалы" не прилетят в студию телеканала, высказав мнения о реальной неонацистской сущности "майданной" телеведущей.
Также "отличился" Геннадий Друзенко. По данным проекта "МиГ", это "бывший специалист по конституционному праву, активист-майданщик-участник АТО, а сейчас — руководитель проекта "Мобильный госпиталь".
Естественно, дело от СК и объявление в международный розыск не заставили себя ждать.
"Что значит денацификация? Вот простой пример — это значит, чтобы такие (нехорошие люди) понесли ответственность после того, как войска спецоперации займут их города. Или чтобы сами украинцы сдали их российским специальным службам, военным", — заявил Pravda.Ru один из участников СВО.
"Они все уже на заметке, если не разбегутся — мы их возьмём для суда, если будут оказывать сопротивление — будут уничтожены", — заверил он. — Конечно, если до них не доберутся раньше добровольцы, насколько я знаю, эти нелюди уже приговорены добровольцами".
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Об этом говорят переговоры по вопросу продажи нефти в Китай за юани.