В Германии заявили, что не могут отказаться от российской нефти

Германия не может отказаться от импорта нефти из России — такова позиция Правительства ФРГ на данный момент, об этом сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.

"Правительство по-прежнему убеждено, что оно не может отказаться от импорта нефти из России. Это позиция правительства, в ней, по моей информации, изменений нет", — передаёт РИА Новости его слова.

Ранее стало известно, что Евросоюз намерен запретить импорт энергоносителей из России и закрыть порты для российских судов. Об этом заявил Министр иностранных дел Словении Анже Логар перед встречей глав МИД и Минобороны стран ЕС.

До этого министр экономики ФРГ Роберт Хабек признался, что если поставки газа из России будут разорваны, Германия не сможет обеспечить теплом все дома, а промышленность не сможет работать следующей зимой.

По приказу президента РФ Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР. Однако Запад воспринял действия РФ как акт агрессии и стал вводить санкции против России.

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