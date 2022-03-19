Без российского газа дома в Германии останутся без тепла, заявили в Берлине

Если поставки газа из России будут разорваны, Германия не сможет обеспечить теплом все дома, а промышленность не сможет работать следующей зимой, признался министр экономики ФРГ Роберт Хабек.

"Если мы не получим больше газа следующей зимой — а линии поставок из России будут перекрыты или разорваны — у нас не будет достаточно газа, чтобы держать все дома в тепле и всю промышленность работать", — объяснил он в интервью для Deutschlandfunk.

Ранее отмечалось, что Норвегия не сможет помочь Германии при помощи дополнительных поставок газа. Компании этой страны просто не располагают нужными объёмами природного газа и нефти. Помимо Норвегии, другим крупным европейским поставщиком природного газа являются Нидерланды. Однако и здесь есть большие проблемы. Голландцы также не готовы резко наращивать добычу. Здесь есть ещё один фактор — добычу природного газа на месторождениях в Северном море называют причиной роста сейсмической активности.

По приказу президента РФ Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР. Однако Запад воспринял действия РФ как акт агрессии и стал вводить санкции против России.

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