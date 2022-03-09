Трампа взбесил отказ Европы бойкотировать нефть из России: "Нас использовали"

Европа использовала властей США в своих целях, а теперь не намерена бойкотировать закупку топлива из России, заявил бывший президент Америки Дональд Трамп. По его словам, ранее все "фейк-ньюз" распространили информацию о том, что ЕС последует за Штатами в этом вопросе.

Трамп негодует, что многие лидеры европейских стран отказались "сплотиться" с Америкой и запретить ввоз российской нефти.

"Как всегда США остаются наедине с собой, а Европа этим пользуется, пока мы их защищаем, пока мы читаем фейк-ньюз о том, что все вместе последовали за Байденом в борьбе с Россией", — цитирует экс-главу нации РИА Новости.

Запрет на закупку топлива у России во вторник подписал действующий президент США Джо Байден. Как ранее сообщали в администрации, Штаты рассматривают вариант поставок нефти из Венесуэлы. В ответ на это канадцы заявили, что могли бы "полностью заменить Россию" в этом сегменте рынка для Америки.

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