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Автор Екатерина Широкова

Трампа взбесил отказ Европы бойкотировать нефть из России: "Нас использовали"

Мир

Европа использовала властей США в своих целях, а теперь не намерена бойкотировать закупку топлива из России, заявил бывший президент Америки Дональд Трамп. По его словам, ранее все "фейк-ньюз" распространили информацию о том, что ЕС последует за Штатами в этом вопросе.

Трампа взбесил отказ Европы бойкотировать нефть из России: "Нас использовали"

Трамп негодует, что многие лидеры европейских стран отказались "сплотиться" с Америкой и запретить ввоз российской нефти.

"Как всегда США остаются наедине с собой, а Европа этим пользуется, пока мы их защищаем, пока мы читаем фейк-ньюз о том, что все вместе последовали за Байденом в борьбе с Россией", — цитирует экс-главу нации РИА Новости.

Запрет на закупку топлива у России во вторник подписал действующий президент США Джо Байден. Как ранее сообщали в администрации, Штаты рассматривают вариант поставок нефти из Венесуэлы. В ответ на это канадцы заявили, что могли бы "полностью заменить Россию" в этом сегменте рынка для Америки.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша нефть европа россия дональд трамп
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