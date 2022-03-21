ЕС пойдёт на запрет импорта энергоносителей из России, заявили в МИД Словении

Евросоюз намерен запретить импорт энергоносителей из России и закрыть порты для российских судов, об этом заявил Министр иностранных дел Словении Анже Логар перед встречей глав МИД и Минобороны стран ЕС.

"Ответ должен быть общим в экономической сфере. Поэтому мы усилим санкции, закроем порты. Мы также пойдём на запрет импорта энергоносителей. Мы также покажем Украине ясную европейскую перспективу", — передаёт РИА Новости его слова.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал ФРГ отказаться от энергоресурсов из России, закрыть порты и не поставлять товары из РФ. Он заявил, что "у России не будет денег" без торговли с Германией.

До этого министр экономики ФРГ Роберт Хабек признался, если поставки газа из России будут разорваны, Германия не сможет обеспечить теплом все дома, а промышленность не сможет работать следующей зимой.

По приказу президента РФ Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР. Однако Запад воспринял действия РФ как акт агрессии и стал вводить санкции против России.

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