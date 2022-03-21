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Автор Ольга Лебедева

Пакистан отказался участвовать в коллективной травле России

Мир

Премьер-министр Пакистана Имран Хан категорично ответил коллективному Западу, пытавшемуся оказать давление на его страну, чтобы она разорвала связи с Россией.

Пакистан отказался участвовать в коллективной травле России

Политик пообещал продолжать принимать суверенные политические решения, которые отвечают интересам его нации и народа.

Имран Хан объяснил, почему он отказался присоединиться к международному хору, осуждающему Россию за нападение на Украину, заявив, что Пакистан ничего не выиграет, выполнив требование.

"Дипломаты, представляющие почти два десятка миссий, включая страны ЕС, а также Японию, Швейцарию, Канаду, Великобританию и Австралию, нарушили протокол. Я ни перед кем не склонялся и не позволю своей нации склониться. Я дал клятву, что не склонюсь ни перед кем, кроме Бога, — заявил он, напомнив, что "возглавляемая США глобальная война с террором в конечном итоге не принесла Пакистану ничего, кроме страданий. - Мы стали частью войны Америки против террора в Афганистане и потеряли 80 000 человек и $100 млрд".

Напомним, Пакистан оказался под усиленным давлением Запада, требующего публично осудить российскую спецоперацию и дистанцироваться от Москвы, после того как он воздержался во время голосования по резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, решив вместо этого оставаться нейтральным вместе с 34 другими странами, включая Китай, Южную Африку и Индию.

К слову, Индия также сталкивается с международным давлением и критикой за то, что она остается нейтральной и применяет прагматичный подход к обеспечению собственной энергетической безопасности страны. Нью-Дели продолжает покупать российскую нефть, доступную по сниженным ценам, поскольку некоторые страны избегают ее, опасаясь ответных санкций со стороны США.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Темы пакистан
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