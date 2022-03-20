Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что готов к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом глава Украины заявил во время своего интервью CNN.
Зеленский также добавил, что в случае неудачи этих переговоров есть риски начала Третьей мировой войны.
Помимо этого, президент Украины снова поднял вопрос членства страны в НАТО.
"Если члены НАТО готовы видеть нас в альянсе, то примите нас немедленно, потому что ежедневно гибнут люди", — подытожил Зеленский.
В воскресенье, 20 марта, украинский лидер принял решение ввести единую информационную политику в условиях военного положения. Уточняется, что это предложение поступило от Совета национальной безопасности и обороны страны.
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Об этом говорят переговоры по вопросу продажи нефти в Китай за юани.
Об этом говорят переговоры по вопросу продажи нефти в Китай за юани.