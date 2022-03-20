Зеленский ожидает Третьей мировой войны в случае неудачных переговоров с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что готов к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом глава Украины заявил во время своего интервью CNN.

Зеленский также добавил, что в случае неудачи этих переговоров есть риски начала Третьей мировой войны.

Помимо этого, президент Украины снова поднял вопрос членства страны в НАТО.

"Если члены НАТО готовы видеть нас в альянсе, то примите нас немедленно, потому что ежедневно гибнут люди", — подытожил Зеленский.

В воскресенье, 20 марта, украинский лидер принял решение ввести единую информационную политику в условиях военного положения. Уточняется, что это предложение поступило от Совета национальной безопасности и обороны страны.

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